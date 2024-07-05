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Кир Стармер стал премьером Великобритании

Кир Стармер стал премьером Великобритании
Кир Стармер с женой Викторией на Даунинг-стрит
Фото: Carl Court/Getty Images

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Лидер победивших на парламентских выборах лейбористов Кир Стармер в пятницу стал премьером Великобритании, сообщили в Букингемском дворце.

"Король Карл III сегодня принял сэра Кира Стармера и попросил его сформировать новый кабинет министров. Сэр Кир Стармер согласился выполнить поручение короля", - говорится в заявлении Букингемского дворца.

После этого Стармер отправился к резиденции британских премьеров на Даунинг-стрит, где выступил с первой речью в качестве премьера.

"Наша страна решительно проголосовала за перемены, за национальное обновление и возвращение к политике службы народу (...) Мы должны двигаться дальше вместе", - заявил он, обращаясь к журналистам.

Стармер пообещал, что перемены в стране начнутся немедленно, пообещал "перестроить Великобританию", "поднять на ноги" систему здравоохранения, снизить счета за электроэнергию и "обезопасить государственные границы".

Стармер – адвокат, специализирующийся на теме прав человека. Он родился 2 сентября 1962 года в Лондоне, но вырос в графстве Суррей. С 2008 по 2013 год занимал пост генерального прокурора, а в 2015 году был впервые избран в Палату общин парламента Великобритании. В 2020 году Стармер стал лидером Лейбористской партии, заменив на этом посту Джереми Корбина, и, соответственно, стал лидером оппозиции.

Ранее в пятницу сообщалось, что предшественник Стармера на посту премьера Риши Сунак ушел в отставку после поражения его Консервативной партии на выборах.

В четверг в Великобритании прошли парламентские выборы, по результатам которых консерваторы потерпели поражение: на данный момент Лейбористская партия набирает 412 из 650 мест в парламенте, консерваторам удалось обеспечить себе всего 121 место.

Консервативная партия находилась у власти в Великобритании около 14 лет.

Великобритания Кир Стармер Риши Сунак
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