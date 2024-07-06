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Горячую воду отключили в одном районе Волгограда после ЧП на насосной станции

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Временное отключение горячей воды вводят в Кировском районе Волгограда после ЧП на канализационной станции, сообщает пресс-служба "Концессий водоснабжения" в своем телеграм-канале.

"Для снижения нагрузки на сети водоотводения на период организации временной схемы отвода стоков будет ограничена подача горячего водоснабжения потребителям Кировского района", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что подача холодного водоснабжения потребителям Красноармейского, Кировского и Советского районов осуществляется в полном объеме и штатном режиме.

На месте аварии продолжатся работы по разбору поврежденных строительных конструкций.

Ранее сообщалось, что в субботу обрушились несущие конструкции канализационной станции в Волгограде. По данным "Концессий водоснабжения", пострадали три человека. Следователи сообщали о двух погибших. Под завалами могут находиться три человека. Возбуждено уголовное дело. Предварительная причина ЧП - нарушения при производстве сварочных работ.

Волгоград
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