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Глава "Шин-Бет" прибыл в Каир для участия в переговорах по Газе

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Руководитель Службы общей безопасности Израиля ("Шин-Бет") Ронен Бар в ночь на понедельник прилетел в Каир, чтобы принять участие в переговорах о прекращении огня между Израилем и террористической группировкой ХАМАС, сообщает EFE.

На переговорах, в частности, будет обсуждаться списка палестинских заключенных, которых освободят в случае достижения соглашения. Также стороны обсудят порядок будущей работы КПП "Рафах" на границе сектора Газа с Египтом. В мае израильские военные в ходе операции в городе Рафах установили контроль над этим КПП, доставка помощи через него прекратилась. Для возобновления работы КПП "Рафах" Египет потребовал, чтобы Израиль вернул контроль над ним палестинцам.

В ближайшие дни Египет примет делегации США и Израиля "для обсуждения нерешенных вопросов", связанных с возможным соглашением по прекращению огня в секторе Газа.

В конце мая президент США Джо Байден предложил план прекращения огня в секторе Газа, состоящий из трех фаз. Первая предусматривает установление перемирия, освобождение части израильских заложников в обмен на сотни палестинских заключенных, увеличение поставок гуманитарной помощи, начало переговоров о бессрочном прекращении боевых действий.

В ходе второй фазы Израиль должен вывести все силы из Газы, а палестинские группировки - освободить оставшихся заложников.

Третья фаза предусматривает начало реализации плана по восстановлению сектора Газа при поддержке мирового сообщества.

Газа Египет Израиль Каир ХАМАС Шин-Бет Ронен Бар
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