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Boeing признала вину по делу о двух авиакатастрофах лайнеров 737 MAX

Boeing признала вину по делу о двух авиакатастрофах лайнеров 737 MAX
Фото: Richard Baker / In Pictures via Getty Images

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Boeing Co. признала вину в том, что сознательно вводила в заблуждение регуляторов сферы безопасности полетов относительно проблем самолетов 737 MAX, ставших причиной двух авиакатастроф.

Таким образом, компания пошла на сделку, предложенную ранее Минюстом США. В противном случае ей грозило бы возобновление судебных разбирательств.

Boeing официально признает свою вину и выплатит дополнительный штраф в размере $244 млн, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на судебные документы.

Компания должна будет направить $455 млн в следующие три года на улучшение комплаенса и программы обеспечения безопасности полетов. Кроме того, Boeing придется нанять стороннего консультанта для отслеживания соблюдения ею требований авиационных регуляторов.

Признание вины в тяжком преступлении может создать проблемы для бизнеса Boeing, в том числе, ставит под угрозу ее статус подрядчика федерального правительства США, отмечает WSJ. Согласно официальным данным, в прошлом году компания получила контракты на сумму $22,8 млрд от американского министерства обороны.

По словам источников газеты, Boeing и Минобороны США ищут возможности для решения этой проблемы.

Соглашение с Минюстом также предполагает, что члены совета директоров Boeing встретятся с родственниками жертв авиакатастроф.

Полеты самолетов Boeing 737 MАX были приостановлены во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф - в Индонезии и Эфиопии. С конца 2020 года эксплуатация самолетов 737 MAX возобновилась.

Признание компанией своей вины, вероятно, станет завершением правовой эпопеи, которая, казалось бы, разрешилась в январе 2021 года, пишет WSJ. Тогда Boeing признала, что двое ее бывших сотрудников ввели в заблуждение Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) относительно безопасности полетов лайнеров 737 MAX, после чего самой компании был назначен испытательный срок.

Эта сделка была отменена в мае текущего года, когда прокуратура заявила, что Boeing нарушила условия соглашения, открыв, таким образом, возможность для возобновления уголовного преследования. В самой компании утверждают, что соблюдали требования заключенного в 2021 году соглашения.

Акции Boeing подешевели на 29% с начала текущего года.

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