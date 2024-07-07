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В Иране утвердили победу реформиста Пезешкиана на выборах президента страны

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Совет стражей конституции Исламской республики Иран утвердил итоги выборов президента, сообщает в воскресенье IRNA.

"Несколько часов назад мы завершили проверку бюллетеней во втором туре президентских выборов и подтвердили результаты", - приводит агентство слова представителя совета Хади Тахана Назифа.

По его словам, ни один из участников второго тура не подал никаких жалоб.

Теперь результаты выборов передадут на заверение руководителю Исламской республики Иран аятолле Али Хаменеи.

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Затем его канцелярия объявит дату инаугурации нового президента страны, после которой начнется отсчет четырехлетнего срока пребывания в должности победившего кандидата - представителя реформистов Масуда Пезешкиана.

В соответствии с иранским законом перед тем, как официально вступить в должность, новый президент принесет присягу перед парламентом.

Во втором туре президентских выборов в Иране победу над консерватором Саидом Джалили одержал реформист Масуд Пезешкиан.

Внеочередные президентские выборы в Иране прошли после того, как в мае в авиакатастрофе погиб прежний президент страны Ибрагим Раиси.

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