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Лидер "Национального объединения" возглавит инициированную Орбаном фракцию в Европарламенте

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Лидер французской партии "Национальное объединение" Жордан Барделла будет председателем альянса "Патриоты за Европу" в Европарламенте, создание которого инициировал премьер Венгрии Виктор Орбан, сообщают в понедельник французские СМИ.

Отмечается, что эта группа будет объединять представителей крайне правого толка. В общей сложности в ней будет около 80 человек, 30 из которых будут из партии "Национальное объединение".

Итальянский вице-премьер Маттео Сальвини в понедельник также подтвердил участие в этой фракции.

Ранее Орбан заявил, что хочет создать новую фракцию в Европарламенте в составе партии "Фидес", Австрийской партии свободы и чешским политическим движением ANO 2011.

Ранее Орбан критиковал руководителей Евросоюза и выражал надежду на их поражение на выборах в Европарламент. Перед этими выборами премьер отмечал, что украинский конфликт можно будет урегулировать, если на них победят настроенные на такую работу правые силы, а на ноябрьских выборах в США победу одержит экс-президент Дональд Трамп.

Европарламент Виктор Орбан Евросоюз Национальное объединение Жордан Барделла
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