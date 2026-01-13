Парламентские выборы в Венгрии пройдут 12 апреля

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Президент Венгрии Тамаш Шуйок объявил, что назначил парламентские выборы в стране на 12 апреля. об этом сообщает Bloomberg.

В правящей партии Венгрии "Фидес" говорили, что планируют объявить имя своего кандидата на пост премьера к 20 февраля. Агентство отмечает, что пока не ясно, выдвинет ли нынешний премьер Виктор Орбан свою кандидатуру вновь.

Европейские СМИ отмечают, что данные предвыборных опросов разнятся. Одни прогнозируют победу "Фидес", другие - оппозиционной правоцентристской Партии уважения и свободы.