На саммите НАТО прозвучат объявления о дальнейшей помощи Украине

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - На саммите НАТО стоит ожидать заявления о помощи Киеву и дальнейшем пути Украины в НАТО, заявил в понедельник советник Белого дома Джон Кирби.

"Вы увидите несколько объявлений относительно ПВО (для Украины - ИФ), несколько объявлений по возможностям альянса в том, что касается сдерживания (...). Вы увидите объявления по оборонно-промышленной базе... и вы увидите некоторые обсуждения по вопросу о пути Украины в НАТО", - заявил Кирби на брифинге, говоря о планах на саммит альянса.

Относительно пути Украины в Североатлантическом альянсе, он добавил, что на саммите лидеры подтвердят, что "в будущем у Украины есть место в НАТО".

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявлял, что самой неотложной задачей саммита НАТО в Вашингтоне 9-11 июля будет вопрос поддержки Украины, и что организация займется координацией международной помощи Киеву.