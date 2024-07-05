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Столтенберг ждет согласования пакета помощи Украине на саммите НАТО 9-11 июля

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Самой неотложной задачей саммита НАТО в Вашингтоне 9-11 июля генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг назвал поддержку Украины. По его словам, организация займется координацией международной помощи Киеву.

"Я ожидаю, что на следующей неделе главы государств и правительств согласуют существенный пакет поддержки Украины. Прежде всего, помощи в учебной подготовке в области безопасности для Украины со стороны альянса", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

"НАТО возьмет на себя координацию предоставления большей части международной помощи Украине в сфере безопасности с командованием, возглавляемым трехзвездочным генералом, и с около 700 сотрудников, работающих в штабе в Германии и в логистических пунктах в восточной части Североатлантического альянса, - продолжил он. - Это не сделает НАТО страной конфликта, но при этом усилит самооборону Украины".

Он добавил, что на саммите будет обсуждаться продолжение помощи Украине средствами ПВО и боеприпасами. Также он сообщил о планах работать вместе с Киевом "над укреплением оборонно-промышленного комплекса Украины и углублять сотрудничество в области инноваций".

"Страны НАТО ежегодно предоставляли Украине военную помощь на сумму около 40 млрд евро. Это базовая линия. И я ожидаю, что страны альянса договорятся поддерживать этот базовый уровень в дальнейшем и справедливо распределять эту нагрузку, предоставляя помощь при устойчивом финансировании на основе своего ВВП", - сказал Столтенберг.

По его словам, все будет сделано, чтобы до 2025 года согласовать этот вопрос в соответствии с потребностями Украины.

Йенс Столтенберг НАТО Украина
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