Макрон не назначит премьер-министра до формирования коалиции в парламенте

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон не намерен спешить с назначением премьер-министра, пока партии в Национальном собрании не достигнут согласия о коалиции, пишет Figaro со ссылкой на письмо президента согражданам.

Макрон напомнил, что на парламентских выборах ни одна из партий не набрала достаточное большинство, чтобы сформировать правительство, так что политическим силам потребуется время на поиск компромиссов и формирование коалиции. По его словам, прошедшие в парламент политические силы должны воплотить в жизнь "выбранный путем голосования республиканский фронт", который не только обеспечит институциональную стабильность, но и объединит французов.

"Именно в свете этих принципов я приму решение о назначении премьер-министра. Таким образом, я даю политическим силам немного времени для выработки таких компромиссов со спокойствием и уважением ко всем", - написал президент.

До того момента действующее правительство продолжит работу.

Президент напомнил, что как глава государства он является "одновременно защитником интересов нации и гарантом институтов и уважения выбора" граждан.

"Именно в этом качестве я призываю все политические силы, признающие себя в республиканских институтах, верховенстве закона, парламентаризме, европейской ориентации и защите независимости Франции, вступить в искренний и честный диалог, чтобы создать сильное, обязательно плюралистическое большинство ради страны", - написал он.