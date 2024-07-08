Макрон попросил премьера Франции временно остаться на своем посту

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь (слева) Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон попросил премьер-министра Габриэля Атталя пока остаться на посту, чтобы "обеспечить стабильность страны", сообщили французские СМИ.

"Глава государства, в частности, поблагодарил Габриэля Атталя за кампании европейских и законодательных выборов, которыми тот руководил", - передал телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

Атталь прибыл в понедельник в президентскую канцелярию, чтобы подать в отставку. Назначенный премьером в январе нынешнего года он объявил о своей предстоящей отставке в минувшее воскресенье, когда по итогам второго тура внеочередных парламентских выборов стало ясно, что пропрезидентский лагерь не набрал большинства в нижней палате парламента - Национальном собрании.

Как сообщалось, наибольшее число голосов на выборах получил блок левых партий "Новый народный фронт", обеспечив себе 182 депутатских места. Пропрезидентской коалиции "Вместе" достались 168 мандатов. "Национальное объединение" Жордана Барделла получило 143 места.

Ни одна политическая сила не набрала абсолютного парламентского большинства, для которого требуется 289 депутатских мест из 577.