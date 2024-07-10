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Замгоссекретаря США обсудит в Ереване вопросы развития демократии в Армении

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Заместитель госсекретаря США по гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея посетит Армению с трехдневным визитом, сообщает американское посольство в Ереване.

С 13 по 16 июля Зея проведет встречи "с высокопоставленными правительственными чиновниками по вопросам укрепления армяно-американского сотрудничества и продвижения демократических достижений Армении в сфере верховенства закона, борьбы с коррупцией и судебных реформ", отметили в посольстве.

Будут также проведены обсуждения с представителями гражданского общества по вопросам прав человека, борьбы с коррупцией укрепления свободы СМИ.

США Ереван Армения Узра Зея Госдепартамент
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