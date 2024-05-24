США начинают пересмотр отношений с Грузией из-за закона об иноагентах

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - США начинают пересмотр двухсторонних отношений с Грузией в связи с принятым в Тбилиси законом об иностранном влиянии, завил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

"Сегодня я начинаю всеобъемлющий обзор двустороннего сотрудничества между Соединенными Штатами и Грузией", - говорится заявлении Блинкена, распространенном госдепом США.

При этом госсекретарь подчеркнул, что, "рассматривая отношения между нашими двумя странами, мы будем принимать во внимание действия Грузии при принятии собственных решений".

Он выразил надежду, что "лидеры Грузии пересмотрят закон и предпримут шаги для продвижения демократических и евроатлантических устремлений своей страны".

Блинкен также объявил, что США вводит в отношении Грузии политику визовых ограничений, "которая будет применяться к лицам, ответственным за подрыв демократии в Грузии или соучастникам этого подрыва, а также к членам их семей".

Под нее попадают "лица, ответственные за подавление гражданского общества и свободы мирных собраний в Грузии посредством кампании насилия или запугивания", пояснил госсекретарь.

В мае парламент Грузии принял закон "О прозрачности иностранного влияния".

Этот закон со дня его инициирования в апреле в парламенте правящей партией "Грузинская мечта" вызвал крайне негативную реакцию оппозиционных сил, считающих, что он направлен на "стигматизацию" неподконтрольных властям неправительственных организаций, свободных СМИ.

Как заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, закон "О прозрачности иностранного влияния" преследует лишь одну цель - обнародовать финансовую отчетность неправительственных организаций, получающих миллионы долларов из-за рубежа и тратящих эти средства "на подрывную политическую деятельность".