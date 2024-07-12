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Замгоссекретаря США выразила обеспокоенность действиями правительства Грузии

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - США серьезно обеспокоены антидемократическими действиями правительства Грузии и распространяемой некоторыми членами правящей партии дезинформацией, заявила журналистам заместитель госсекретаря США по гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.

"Я передала три ключевых послания от Соединенных Штатов: США серьезно обеспокоены антидемократическими действиями правительства Грузии и дезинформацией, распространяемой некоторыми членами правящей партии, что ставит под угрозу евроатлантический курс Грузии, вредит нашему партнерству и ущемляет права человека всех грузин", - сказала Зея.

"Так называемый закон "об иностранном влиянии" наносит вред народу Грузии, в том числе активным организациям, которые поддерживают здравоохранение, школы, сельское хозяйство, СМИ и многое другое. В результате Евросоюз приостановил достигнутый большой борьбой процесс вступления Грузии в ЕС", - отмечает дипломат.

По ее словам, не меньше вызывает тревогу и эскалация насилия и запугивания в отношении гражданского общества и членов оппозиции.

Еще одно послание Вашингтона заключилось в том, что США по-прежнему поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии.

Ранее замгоссекретаря США встретилась в Тбилиси с президентом Саломе Зурабишвили, депутатами, представителями Центральной избирательной комиссии, гражданского общества и СМИ.

Пресс-служба премьер-министра Грузии сообщает, что на встрече стороны обсудили существующие в последний период вызовы.

Кобахидзе подтвердил готовность правительства Грузии к оздоровлению двухсторонних отношений и отметил, что в этом процессе особое значение имеют встречные шаги и прагматичные, рациональные и справедливые подходы, говорится в пресс-релизе.

"Одним из вопросов, который обсуждался на встрече, стали предстоящие парламентские выборы и предвыборная обстановка в стране. Премьер-министр подчеркнул, что и на этот раз будут обеспечены свободные, справедливые, прозрачные выборы и плюралистическая, соответствующая международным стандартам избирательная среда", - сообщили в правительстве.

Евросоюз США Саломе Зурабишвили Тбилиси Грузия Узра Зея Ираклий Кобахидзе
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