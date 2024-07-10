Блинкен обсудил с новым главой МИД Великобритании поддержку Украины и ситуацию в Газе

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду провел встречу с новым министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми "на полях" саммита НАТО в Вашингтоне, сообщили в Госдепартаменте.

"Они подтвердили важность обеспечения того, чтобы Украина имела экономическую и гуманитарную поддержку, а также помощь в сфере безопасности, которая ей необходима для защиты суверенитета и территориальной целостности", - говорится в сообщении представителя госдепа Мэтью Миллера.

Отмечается, что Блинкен и Лэмми также обсудили "необходимость достижения режима прекращения огня в Газе, который обеспечит освобождение заложников и заложит основу для долгосрочного мира".

Кроме того, как отметил Миллер, госсекретарь США и глава МИД Великобритании обсудили вопросы наращивания возможностей в оборонной сфере своих стран.

На прошлой неделе новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер назначил состав правительства страны. Главой британского МИД стал Дэвид Лэмми, бывший теневой министр иностранных дел страны.