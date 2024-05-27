Блинкен предупредил Грузию, что ближайшие месяцы станут решающими в вопросе членства в ЕС

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что решающее значение для вступления Грузии в Евросоюз будут иметь несколько ближайших месяцев.

Как сообщил американский госдеп, Блинкен поздравил грузинский народ с Днем независимости и отметил важность "последних 12 месяцев для народа Грузии, включая историческое достижение Грузией статуса кандидата в члены Европейского союза"

"Следующие несколько месяцев будут иметь решающее значение для того, чтобы эта возможность стала реальной", - подчеркнул госсекретарь.

Он добавил, что США "продолжат решительно поддерживать стремление грузинского народа к евроатлантическому будущему" и призвал руководство Грузии "предпринять шаги, необходимые для продвижения Грузии вперед в правильном направлении".

При этом Блинкен завил о готовности Вашингтона "оказывать помощь Грузии в построении безопасной, процветающей европейской демократии, к которой ее граждане в подавляющем большинстве стремятся".

На прошлой неделе госсекретарь сообщил о начале пересмотра отношений США с Грузией в связи с принятым грузинским парламентом законом об иноагентах.

Он выразил надежду, что "лидеры Грузии пересмотрят закон и предпримут шаги для продвижения демократических и евроатлантических устремлений своей страны".

Блинкен также объявил, что США вводят политику визовых ограничений для "лиц, ответственных за подавление гражданского общества и свободы мирных собраний в Грузии посредством кампании насилия или запугивания".

В мае парламент Грузии принял закон "О прозрачности иностранного влияния".

Этот закон со дня его инициирования в апреле правящей партией "Грузинская мечта" вызвал крайне негативную реакцию оппозиционных сил, считающих, что он направлен на "стигматизацию" неподконтрольных властям неправительственных организаций, свободных СМИ.