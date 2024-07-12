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Москва не ждет от правительства лейбористов отказа от конфронтации с Россией

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В российском МИД РФ ждут изменения курса Великобритании в отношении России после формирования в Лондоне правительства лейбористов, говорится в комментарии представителя ведомства Марии Захаровой.

"Сомнений в преемственности конфронтационной антироссийской линии при лейбористском правительстве у нас нет", - заявила она.

По ее словам, "всяческое содействие режиму Зеленского наряду с демонстрацией британского "лидерства" в мобилизации зарубежной помощи Киеву и противодействии России на международной арене, очевидно, останутся приоритетом внешней политики лейбористов".

Первые шаги нового премьер-министра Великобритании Кира Стармера и сформированного им правительства ясно дают понять, что лейбористы не собираются отклоняться от "общезападного курса в отношении России", добавила Захарова.

4 июля в Великобритании прошли парламентские выборы, по результатам которых консерваторы потерпели поражение: лейбористы по итогам выборов получили большинство в Палате общин Великобритании. 5 июля Кир Стармер стал премьер-министром Великобритании и назначил новый состав правительства страны. Он пообещал, что британское правительство будет поддерживать Украину.

парламент Великобритания МИД Мария Захарова Кир Стармер
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