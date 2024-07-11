Мировые лидеры в частном порядке сообщают об обеспокоенности состоянием здоровья Байдена

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Мировые лидеры стран-членов НАТО обеспокоены состоянием президента США Джо Байдена и сомневаются в его способностях управлять страной, заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон в интервью телеканалу Fox News.

"Все эти лидеры НАТО, как вы знаете, посещают Капитолий. Эти иностранные лидеры приезжают, премьер-министры, главы государств, и они говорят нам в частном порядке, что они глубоко обеспокоены", - сказал Джонсон.

"Слабая Америка вредна для всего мира", - отметил он.

По его словам, демократы в Конгрессе в полной растерянности.

"У них нет плана "Б", но они знают, что столкнулись с серьезной проблемой", - добавил Джонсон.

В ночь на 28 июня прошли дебаты Байдена и экс-президента США Дональда Трампа. Многие американские СМИ отмечали, что Байден на фоне Трампа на дебатах выглядел очень слабо. Результаты опросов показали, что, по мнению американцев, Трамп на них одержал весьма убедительную победу. С такой оценкой согласны и те американские СМИ, которые обычно поддерживают Байдена.

Однако позднее Байден заявил, что "разочарован элитами" в партии, которые призвали его покинуть президентскую гонку, пообещал бороться за переизбрание до конца и выразил уверенность в победе.

По состоянию на вечер среды девять демократов в палате представителей и один в сенате публично призвали Байдена отказаться от участия в президентских выборах.

Байден и Трамп фактически выиграли внутрипартийные выборы в Демократической и Республиканской партиях, но пока еще не стали официальными кандидатами в президенты. Их кандидатуры должны утвердить на конвенциях (съездах) партий. Съезд Республиканской партии пройдет в июле, а Демократической партии - в августе. При этом ранее СМИ сообщали, что Национальный комитет Демократической партии США рассматривает возможность официального выдвижения кандидатуры Байдена на пост главы государства уже в середине июля. Источники сообщали, что 21 июля состоится виртуальное заседание мандатной комиссии съезда, на которой это может произойти.

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.