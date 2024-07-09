Демократы в Конгрессе США выразили поддержку Байдену

Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - По итогам закрытой встречи демократы в Конгрессе США заявили, что все еще поддерживают намерение президента Джо Байдена бороться за пост лидера страны, сообщает во вторник The Hill.

"Как сказал президент, с момента дебатов (на которых Байден выступил неудачно - ИФ) уже прошло около 10 дней, и пришло время двигаться дальше", - заявил член палаты представителей от Массачусетса Стивен Линч по итогам встречи.

"Мы поддерживаем Байдена", - отметил член палаты представителей от Южной Каролины Джим Клайберн.

Поддержку президенту выразили и несколько других участников встречи.

Ранее сообщалось, что несколько высокопоставленных демократов в Палате представителей США заявили лидеру меньшинства Хакиму Джеффрису в ходе воскресного телефонного разговора, что Байдену необходимо отказаться от участия в предвыборной кампании 2024 года. На это президент ответил, что его не волнует позиция раскритиковавших его руководителей Демократической партии, и призвал демократов, которые недовольны его кандидатурой на пост президента, попытаться выдвинуть собственную на партийном съезде.

В ночь на 28 июня прошли дебаты Байдена и Трампа. Многие американские СМИ отмечали, что Байден на фоне Трампа на дебатах выглядел очень слабо. Результаты опросов показали, что, по мнению американцев, Трамп на них одержал весьма убедительную победу. С такой оценкой согласны и те американские СМИ, которые обычно поддерживают Байдена.

Байден и Трамп фактически выиграли внутрипартийные выборы в Демократической и Республиканской партиях, но пока еще не стали официальными кандидатами в президенты. Их кандидатуры должны утвердить на конвенциях (съездах) партий. Съезд Республиканской партии пройдет в июле, а Демократической партии - в августе. При этом ранее СМИ сообщали, что Национальный комитет Демократической партии США рассматривает возможность официального выдвижения кандидатуры Байдена на пост главы государства уже в середине июля. Источники сообщали, что 21 июля состоится виртуальное заседание мандатной комиссии съезда, на которой это может произойти.

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.