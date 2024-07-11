Пожертвования для кампании Байдена резко сократились после дебатов с Трампом

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Денежных пожертвований, поступающих на избирательную кампанию президента США Джо Байдена, стало существенно меньше после его недавних дебатов с экс-президентом Дональдом Трампом, сообщает NBC со ссылкой на источники.

"Четыре источника, знакомых с кампанией по переизбранию Байдена, заявили, что там уже столкнулись с крупным уменьшением пожертвований, а официальные лица готовятся к колоссальному удару по финансированию из-за последствий дебатов двухнедельной давности, расплата за которые оказалась велика", - сообщает телеканал.

По словам одного источника, ситуация с привлечением средств "уже катастрофична", а другой источник заявил, что "деньги полностью перестали поступать".

Источники уточняют, что поначалу после дебатов число спонсоров кампании Байдена выросло, однако затем быстро сократилась. Тем не менее представитель кампании Лорен Хитт назвала "неточными" сообщения о падении объемов пожертвований. По ее словам, за первые семь дней июля удалось привлечь больше средств со стороны общественности, чем в начале любого предыдущего месяца избирательной кампании, причем многие направляли деньги впервые.

Однако один из спонсоров заявил NBC о своих опасениях, что в предвыборном штабе Байдена утратили связь с реальностью, и, вероятно, повторяют ошибки, допущенные в ходе кампании демократа Хиллари Клинтон в 2016 году. Источник заявил о своем потрясении из-за "самоуверенности" сотрудников кампании и самого Байдена. Он добавил, что спонсоры также ставят под вопрос объективность информации, которую получает предвыборный штаб.

Также влиятельный сборщик средств на переизбрание Байдена сказал NBC, что некоторые из крупнейших организаторов привлечения денег не используют свои связи на полную силу: они не уверены, что Байден станет официальным кандидатом на пост президента.

В ночь на 28 июня прошли дебаты Байдена и Трампа. Многие американские СМИ отмечали, что Байден на фоне Трампа на дебатах выглядел очень слабо. Результаты опросов показали, что, по мнению американцев, Трамп на них одержал весьма убедительную победу.

Байден заявил, что "разочарован элитами" в партии, которые призвали его покинуть президентскую гонку, пообещал бороться за переизбрание до конца и выразил уверенность в победе.

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.