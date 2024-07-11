Глава Минобороны Германии назвал временной мерой размещение в стране ракет США

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Намерение США развернуть в Германии оружие дальнего действия - лишь на временной основе - подразумевает, что в ФРГ впоследствии создадут собственные подобные системы вооружений, заявил радио Deutschlandfunk германский министр обороны Борис Писториус. Об этом пишет Stuttgarter Zeitung.

Министр сказал, что эти вооружения будут размещены на ротационной основе, что явно свидетельствует о желании США, чтобы ФРГ сама инвестировала в создание и приобретение такого оружия.

"Временное размещение этих сил - со следующего года - точно даст нам необходимое на то время", - добавил министр.

По его оценке, подобного военного потенциала Европе серьезно не достает.

10 июля Белый дом сообщил, что США разместят большее количество стратегических вооружений в Германии, включая разрабатываемые гиперзвуковые ракетные системы. В совместном заявлении Вашингтона и Берлина речь идет о ракетах класса земля-воздух Standard Missile-6, крылатых ракетах Tomahawk и гиперзвуковом оружии, которое имеет "значительно больший радиус действия, чем нынешние средства поражения наземного базирования в Европе".