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Глава Межпарламентского союза заявила о готовности подключиться к урегулированию на Украине

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Межпарламентский союз готов подключится к диалогу по мирному урегулированию конфликта на Украине, заявила председатель МПС, спикер Национальной ассамблеи Танзании Тулия Эксон на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Хотелось бы, чтобы Межпарламентский союз под моим руководством выступал передовым звеном. В рамках двусторонней беседы с госпожой председателем (Совета Федерации Валентиной Матвиенко), я уже упоминала, мы надеемся на сотрудничество в тех направлениях, которые представляют вызов в настоящий момент, это то, что происходит между Россией и Украиной", - сказала Эксон.

"У нас будет возможность обсудить более подробно то, как мы, парламентарии, сможем проводить дискуссии. И через диалог парламент сможет проконсультировать свое правительство по поводу возможного выхода из ситуации", - добавила председатель МПС.

Она выразила надежду, что подобную работу "удастся провести".

Украина Межпарламентский союз Владимир Путин Танзания Тулия Эксон
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