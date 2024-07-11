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Юридическая служба ЕС сочла нарушением поездку Орбана в Москву

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Поездка премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию и его встреча с президентом России Владимиром Путиным, по мнению юридической службы ЕС, противоречат соглашениям, заключенным странами Евросоюза, пишет Financial Times со ссылкой на источники, ознакомившиеся с сообщением службы, разосланным странам ЕС.

По оценке юристов, Орбан нарушил союзные договоры, которые запрещают любые меры, которые могут поставить под угрозу достижение целей союза, а также нарушил "правовое положение, которое призывает всех членов организации осуществлять внешнеполитическую деятельность исключительно в духе лояльности и взаимной солидарности".

"Поездка в Москву была политической ошибкой", - заявил Financial Times глава Евросовета Шарль Мишель.

"За десять лет я никогда не видел такой резкой реакции от других 26 стран - членов ЕС на действия одного государства... Венгрия может получить желтую карточку", - отметил он.

По его словам, на саммите НАТО, который проходит в Вашингтоне с 9 по 11 июля, он встречался с Орбаном и другими лидерами ЕС, чтобы решить, "как действовать дальше".

По данным источников издания, многие страны ЕС обсуждали возможность бойкотировать традиционные неофициальные встречи на уровне министров, которые должны пройти в Венгрии в период ее председательства в Евросоюзе. Представители некоторых государств начали неофициальные дискуссии о том, как применить принципы ЕС для "ограничения возможностей Орбана для совершения маневров на период председательства страны". Некоторые официальные лица ЕС "в частном порядке высказались за то, чтобы лишить Венгрию председательства в Евросоюзе".

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила Financial Times, что Орбану необходимо понимать, что у стран есть возможность быть нейтральными наблюдателями того, что Россия называет конфликтом с Западом, и что все государства должны определить, на какой стороне они находятся.

"Действия Орбана стали веским аргументом в пользу отказа от необходимости единогласного принятия решений в ЕС, особенно по вопросам внешней политики", - добавила Валтонен.

На прошлой неделе Орбан посетил Киев, а затем - Москву, где встретился с Путиным.

США и страны ЕС раскритиковали эту поездку.

Венгрия Евросоюз США Шарль Мишель Владимир Путин Виктор Орбан
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