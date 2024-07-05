Болгария на саммите НАТО предложит переговоры между Россией и Украиной

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - На саммите НАТО в Вашингтоне Болгария намерена выступить с предложением о переговорах между Россией и Украиной, на которых София взяла бы на себя роль посредника, заявил и.о. премьер-министра страны Димитар Главчев. Его слова приводит Болгарское национальное радио.

"Я действительно думаю выступить с предложением о переговорах, на которых Болгария стала бы посредником, - сказал он. - Я выступлю с предложением, и это хорошо, но затем следует получить согласие на то, чтобы мы стали таким посредником".

"Единственное, что необходимо подчеркнуть - эти переговоры должны соответствовать Уставу ООН и международному праву. Я считаю это безоговорочными условиями", - заявил Главчев.

В начале июля в Киеве и Москве побывал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Украинской стороне он предложил прекращение огня для организации переговоров. В Москве он сказал, что продолжит усилия по посредничеству ради мирного урегулирования.