Некоторые советники Байдена хотят убедить его выйти из президентской гонки

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Часть советников президента США Джо Байдена обсуждает способы убедить его выйти из президентской гонки, сообщает в четверг The New York Times со ссылкой на источники.

По словам трех собеседников, знакомых с ситуацией, несколько из помощников и советников президента уверены, что от борьбы за президентство Байдену следует отказаться, и в последние дни они пытаются придумать, как убедить его в этом.

По мнению некоторых советников, Байдену нужно дать понять, что он не сможет победить на выборах экс-президента Дональда Трампа. Они хотят убедить главу государства в том, что у другого члена Демократической партии, например, вице-президента Камалы Харрис, больше шансов на успех.

При этом заместитель представителя Белого дома Эндрю Бейтс, комментируя данную публикацию, заверил, что команда президента полностью его поддерживает.

В ночь на 28 июня прошли дебаты Байдена и Трампа. Многие американские СМИ отмечали, что на фоне Трампа Байден выглядел очень слабо. После этого члены Демократической партии стали обсуждать возможность замены его кандидатура. Однако позднее глава Белого дома заявил, что "разочарован элитами" в партии, которые призвали его покинуть президентскую гонку, пообещал бороться за переизбрание до конца и выразил уверенность в победе.

Байден и Трамп фактически выиграли внутрипартийные выборы в Демократической и Республиканской партиях, но пока еще не стали официальными кандидатами в президенты. Их кандидатуры должны утвердить на конвенциях (съездах) партий. Съезд Республиканской партии пройдет в июле, а Демократической партии - в августе.

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.