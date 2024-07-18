Лидер демократов в Cенате предложил Байдену отказаться от участия в выборах

Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер Фото: picture alliance/Consolidated/ТАСС

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Лидер демократов в американском Cенате Чак Шумер посоветовал Джо Байдену снять свою кандидатуру с президентских выборов, сообщает ABC News.

Шумер сказал Байдену в "откровенном разговоре один на один" в субботу, что было бы лучше, если бы он "отказался от участия в гонке", сообщает телеканал.

"Лидер Шумер изложил точку зрения своей фракции", - отмечает ABC News.

Многочисленные источники телеканала также сообщили, что Шумер поговорил с лидером меньшинства в Палате представителей Хакимом Джеффрисом, и оба они согласились призвать Национальный комитет Демократической партии отложить запланированное на этот месяц официальное голосование по выдвижению Байдена.

Отмечается, что это произошло после личной встречи Шумера с президентом Байденом в субботу в Рехоботе (штат Делавэр).

Кроме того, телеканал сообщает, что сопредседатель комитета по регламенту Демократической партии США Тим Уолц призвал избирательную кампанию Байдена отложить его выдвижение.

Согласно источникам, Уолц во вторник позвонил председателю предвыборного штаба Байдена Джен О'Мэлли-Диллон, чтобы добиться отсрочки онлайн-голосования, благодаря которому кандидатура президента США была бы выдвинута на должность главы государства еще до старта партийного съезда.

Это происходит из-за того, что все больше демократов принимают точку зрения, согласно которой имидж Байдена достаточно пострадал, и его шансы на победу в президентских выборах малы.

Ранее видный член палаты представителей, демократ Адам Шифф призвал Байдена отказаться от участия в выборах.

"Второе президентство Трампа подорвет саму основу нашей демократии, и у меня есть серьезные опасения по поводу того, сможет ли президент победить Дональда Трампа в ноябре", - заявил Шифф.

По его мнению, Байдену пора "передать эстафету".

"И тем самым сохранить свое лидерское наследие, позволив нам победить Дональда Трампа на предстоящих выборах", - добавил он.

Как сообщалось, национальный комитет Демократической партии путем онлайн-голосования планирует выдвинуть кандидатуру президента США Джо Байдена на должность главы государства еще до старта партийного съезда, несмотря на возражения некоторых законодателей-однопартийцев.

По данным Associated Press, в планах демократов - завершить процесс в первую неделю августа.

Байден фактически выиграл внутрипартийные выборы в Демократической партии, но пока еще не стал официальным кандидатом в президенты. Изначально предполагалось, что его кандидатуру должны утвердить на партийном съезде. Съезд Демократической партии пройдет 19-22 августа в Чикаго (штат Иллинойс).

В понедельник экс-президент США Дональд Трамп набрал достаточное количество голосов на съезде Республиканской партии, чтобы стать кандидатом на пост главы государства на выборах 2024 года.

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.