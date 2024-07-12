Байден не намерен отказываться от участия в президентской гонке

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден по-прежнему намерен участвовать в президентских выборах 2024 года.

"В этой кампании предстоит пройти долгий путь, и я просто собираюсь продолжать двигаться, (...) потому что, мне нужно сделать еще больше работы, больше работы закончить", - заявил Байден в ходе пресс-конференции.

По его мнению, он "самый подходящий кандидат для участия в президентских выборах".

"Я победил его однажды и побью снова", - сказал Байден об экс-президенте Дональде Трампе.

Президент США также отметил, что нет ничего страшного в том, что он назвал Владимира Зеленского именем российского лидера Владимира Путина.

"Вы видели более успешную конференцию (саммит НАТО - ИФ)? Я говорил о Путине и в самом конце сказал, я прошу прощения у Зеленского", - добавил Байден.

Ранее во время мероприятия в рамках саммита НАТО Байден, передавая слово Зеленскому, назвал его "президентом Путиным". Американский лидер заметил, что оговорился, и поправился. Эта оговорка привлекла внимание многих западных СМИ, в последние недели внимательно следящих за высказываниями президента США, чтобы определить, нет ли у него когнитивных расстройств.

В ночь на 28 июня прошли дебаты Байдена и Трампа. Многие американские СМИ отмечали, что на фоне Трампа Байден выглядел очень слабо. После этого члены Демократической партии стали обсуждать возможность замены его кандидатура. Однако позднее глава Белого дома заявил, что "разочарован элитами" в партии, которые призвали его покинуть президентскую гонку, пообещал бороться за переизбрание до конца и выразил уверенность в победе.

Байден и Трамп фактически выиграли внутрипартийные выборы в Демократической и Республиканской партиях, но пока еще не стали официальными кандидатами в президенты. Их кандидатуры должны утвердить на конвенциях (съездах) партий. Съезд Республиканской партии пройдет в июле, а Демократической партии - в августе.

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.