МВФ готов предоставить Молдавии дополнительную финансовую помощь

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Международный валютный фонд готов предоставить Молдавии дополнительную финансовую помощь, сказал заместитель директора-распорядителя МВФ Кендзи Окамура на встрече в Кишиневе с премьер-министром страны Дорином Речаном, сообщила пресс-служба молдавского правительства.

"Мы готовы предоставить вам дополнительную помощь в процессе модернизации страны", - сказал Окамура, поздравив страну с началом переговоров о вступлении в ЕС.

Речан назвал успешное партнерство с МВФ важным индикатором для развития отношений с другими партнерами.

Окамура принимает участие в заседании Учредительного органа МВФ и Всемирного банка, которое проходит 10-12 июля в Кишиневе. В заседании принимают участие руководители центробанков и минфинов 16 стран Европы и Центральной Азии.

В декабре 2021 года МВФ одобрил запрос Молдавии о заключении соглашения по программе, финансируемой посредством механизмов кредитования ECF (расширенный механизм кредитования) и EFF (механизм расширенного финансирования). В рамках 40-месячной программы на $558,3 млн предусмотрено выделение средств для поддержания пост-пандемического восстановления экономики, укрепления системы управления и институциональной базы.

В начале июля Исполнительный совет МВФ завершил пятый обзор в рамках программы ECF/EFF с Молдавией и первый обзор программы, поддерживаемой механизмом финансирования для достижения стойкости и долгосрочной устойчивости (RSF), и предоставил молдавским властям очередной транш финансирования на сумму $172,5 млн, который будет использованы в качестве бюджетной поддержки. Общая сумма выделенных средств в рамках программ ECF/EFF и RSF составит около $636,5 млн.

По прогнозу МВФ, темп роста ВВП Молдавии, который составил 0,7% в 2023 году, увеличится до 2,6% в 2024 году и 3,7% в 2025 году при инфляции на уровне 5% в год. МВФ также ожидает дефицит счета текущих операций Молдавии в этом году на уровне 11,2% ВВП и 10,7% ВВП в следующем году. Внешний долг страны составит 65,3% ВВП и 67,6% соответственно в 2024 и 2025 году.