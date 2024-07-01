МВФ предоставит Молдавии около $175 млн для поддержки бюджета

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Международный валютный фонд (МВФ) выделит Молдавии около $175,2 млн для поддержки бюджета, сообщили "Интерфаксу" в представительстве МВФ в Кишиневе.

"Совет директоров МВФ принял решение о немедленном выделении Республике Молдова 133 млн специальных прав заимствования (около $175,2 млн), которые можно использовать для поддержки бюджета. Необходимы дополнительные реформы для укрепления правления, обеспечения автономии, прозрачности и ответственности Национального банка Молдавии. Власти должны продолжать тесно сотрудничать с экспертами МВФ для своевременного выполнения согласованных мер", - говорится в сообщении.

Решение принято по итогам пятого обзора программы расширенного механизма кредитования (ECF) и механизма расширенного финансирования (EFF), а также первой оценки программы, поддерживаемой механизмом финансирования устойчивости и долгосрочности (RSF). В целом, общая сумма выделенных средств по программам составит порядка $636,5 млн.

"Экономика (страны - ИФ) выросла на 0,7% в 2023 г. Ожидается, что восстановление экономики продолжится, хотя и более слабыми темпами, чем прогнозировалось ранее", - считают аналитики МВФ.

По словам замдиректора МВФ Кенджи Окамура, программа сотрудничества с Молдавией осуществляется в соответствии с согласованными параметрами, хотя отмечаются некоторые задержки в проведении структурных реформ.

По мнению МВФ, бюджетно-налоговая политика республики должна оставаться ориентированной на защиту наиболее уязвимых категорий населения и поддержку экономики. В то же время необходима постепенная консолидация бюджета для накопления резервов и поддержания устойчивости государственного долга, особенно с учетом ожидаемого снижения объема финансирования из внешних источников в среднесрочной перспективе.

40-месячная программа ECF/EFF была утверждена МВФ в декабре 2021 года.