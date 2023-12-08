МВФ утвердил новую программу для Молдавии объемом $173 млн

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) утвердил новую программу с Молдавией объемом $173 млн через механизм RSF (финансирование для достижения стойкости и долгосрочной устойчивости), сообщила пресс-служба МВФ.

Новая программа, уточняет МВФ, рассчитана на 22 месяца и направлена на поддержку усилий Молдавии по повышению устойчивости к климатическим изменениям, проведению реформ в энергосекторе, а также повышению готовности финансового сектора к климатическим изменениям.

Помимо этого, МВФ утвердил четвертую оценку исполнения действующей программы Молдавии с фондом ECF/EFF и, таким образом, Молдавия получит доступ к очередному траншу в размере $95 млн в рамках этой программы. Деньги будут использованы для бюджетной поддержки.

"Негативное воздействие энергетического кризиса было частично смягчено благодаря внедрению эффективных планов на случай непредвиденных обстоятельств, и в то же время был достигнут прогресс в диверсификации источников энергии. Темпы инфляции замедлились быстрее, чем ожидалось, благодаря хорошо выверенной денежно-кредитной политике и быстрому снижению цен на продукты питания и топливо", - цитируется в сообщении заместитель исполнительного директора МВФ Кенджи Окамура.

МВФ также утвердил продление действующей программы ECF/EFF на шесть месяцев. Реализация этой программы между МВФ и Молдавией сроком на 40 месяцев началась в декабре 2021 года. Ее бюджет изначально составлял $558,3 млн, но в 2022 году был увеличен до $795,72 млн. В связи с продлением на полгода программа завершится в октябре 2025 года.

С учетом доступа к $95 млн, общие выплаты в рамках программы ECF/EFF для Молдавии составят $466 млн.