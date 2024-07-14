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Секретная служба США подтверждает, что Трамп в безопасности

Секретная служба США подтверждает, что Трамп в безопасности
Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Бывший американский президент Дональд Трамп в настоящее время в безопасности, секретная служба США расследует инцидент со стрельбой на его митинге в Пенсильвании, заявил представитель спецслужбы Энтони Гульеими.

"Секретная служба приняла меры защиты, и бывший президент в безопасности", - написал он в соцсети X.

Гульеими добавил, что в настоящее время секретная служба активно проводит расследование, и пообещал предоставить новую информацию, как только она появится.

Сам Трамп заверил, что чувствует себя нормально после инцидента со стрельбой. По сообщению The Guardian, в заявлении Трамп указывает, что "в порядке" и проходит осмотр в медучреждении.

Представитель экс-президента Стивен Чунг сообщил, что Трамп "благодарит службы безопасности за быстрые действия в ходе этого ужасного инцидента".

Ранее американские телеканалы сообщили, что звуки стрельбы раздались в ходе выступления Трампа перед сторонниками в Пенсильвании.

На кадрах слышно, как во время речи Трампа в городе Батлер, в которой он комментировал президентство Джо Байдена, раздались похожие на стрельбу звуки. Затем Трамп схватился рукой за шею и спрятался за трибуной. Его заслонили телохранители.

После того как выстрелы стихли, Трампа вывели со сцены. На лице экс-президента виднелись следы крови.

Стрельба на митинге Трампа в Пенсильвании

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Дональд Трамп США
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