Стрелявший в Трампа убит

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Человек, ранивший экс-президента США Дональда Трампа на предвыборном митинге в Пенсильвании, убит, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Сообщается, что в ходе покушения погибло еще два человека.

Подробности не приводятся.

Как сообщалось, звуки стрельбы раздались в ходе выступления Трампа перед сторонниками в Пенсильвании.

На продемонстрированных американскими телеканалами кадрах слышно, как во время речи Трампа в городе Батлер, в которой он комментировал президентство Джо Байдена, раздались похожие на стрельбу звуки. Затем Трамп схватился рукой за шею и спрятался за трибуной. Его заслонили от зрителей телохранители.

После того как выстрелы стихли, Трампа вывели со сцены. На лице экс-президента виднелись следы крови.

В настоящее время экс-президент в безопасности, секретная служба США расследует инцидент со стрельбой на его митинге в Пенсильвании, заявил представитель спецслужбы Энтони Гульеими.

Сам Трамп заверил, что чувствует себя нормально и проходит осмотр в медучреждении.