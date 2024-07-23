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Глава Секретной службы США объявила об уходе в отставку

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Директор Секретной службы США Кимберли Читл уйдет в отставку из-за того, что ее ведомство не смогло предотвратить покушение на экс-президента Дональда Трампа, сообщает во вторник Associated Press.

"Я беру на себя полную ответственность за провал в обеспечении безопасности... В свете последних событий, я с тяжелым сердцем приняла непростое решение уйти в отставку с поста директора", - говорится в сообщении, которое было разослано сотрудникам Секретной службы по электронной почте.

В понедельник Читл заявила, что ее ведомство не смогло выполнить одну из своих главных задач - должным образом обеспечить защиту Трампа, раненного ранее в июле на митинге. Она признала, что несет полную ответственность за любые упущения агентства.

13 июля на предвыборном митинге произошло покушение на Трампа. Он получил ранение, а один из участников мероприятия погиб. Позднее бывший президент заявил, что чувствует себя нормально. Секретная служба информировала, что стрелка ликвидировали.

Мотивы действий злоумышленника продолжают устанавливать.

Читл занимала пост директора Секретной службы с августа 2022 года.

Хроника 14 – 23 июля 2024 годаПокушение на Трампа
США Секретная служба Дональд Трамп Кимберли Читл
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