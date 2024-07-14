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ФБР расценило стрельбу в Пенсильвании как покушение на жизнь Трампа

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В Федеральном бюро расследований назвали стрельбу на митинге бывшего президента Дональда Трампа в Пенсильвании попыткой убийства.

"Сегодня вечером (в ночь на воскресенье по московскому времени - ИФ) произошло то, что мы называем попыткой убийства нашего бывшего президента Дональда Трампа", - заявил на пресс-конференции в Батлере, где проходил митинг, специальный агент, отвечающий за Питтсбургское отделение ФБР, Кевин Рожек.

Он сказал, что власти "лихорадочно работают над установлением личности человека, который это сделал, и любых мотивов, по которым это было сделано", и попросил общественность предоставить любую информацию, которая может помочь в расследовании.

Как сообщалось, Трамп получил ранение в ходе стрельбы на предвыборном митинге в Пенсильвании, позднее он заявил, что чувствует себя нормально.

Секретная служба информировала, что стрелок ликвидирован.

Стрельба на митинге Трампа в Пенсильвании

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Дональда Трамп
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