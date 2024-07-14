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ХроникаПокушение на ТрампаОбновлено в 11:51

В США пришли к выводу, что покушение на Трампа повысило его шансы на победу

В США пришли к выводу, что покушение на Трампа повысило его шансы на победу
Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Некоторые конгрессмены-республиканцы полагают, что неудавшееся покушение на экс-президента США Дональда Трампа серьезно улучшило вероятность его победы на президентских выборах 2024 года, сообщает Politico.

"Трамп выжил в этой атаке, и он только что выиграл выборы", - заявил изданию член Палаты представителей Деррик ван Орден.

Politico отмечает, что другие республиканцы не делают столь однозначных выводов, но отмечают: этот инцидент укрепит поддержку Трампа в его избирательной кампании. Так, конгрессмен Палаты представителей Тим Берчетт высказал мнение, что поведение Трампа в связи с происшествием, его призывы продолжать борьбу станут одним из символов избирательной кампании.

Член Палаты представителей Энтони Д'эспосито отметил, что, по его мнению, и до покушения позиция Трампа в отношении безопасности на границе и экономики "вела его к победе", а теперь общественность будет еще активнее выступать за него.

Тем временем и Республиканская, и Демократическая партия призывают к расследованию обстоятельств покушения. Глава комитета по надзору палаты представителей Конгресса США, республиканец Джеймс Комер объявил о планах провести слушания в связи с данным делом.

Трамп получил ранение в ходе стрельбы 13 июля на предвыборном митинге в Пенсильвании, позднее он заявил, что чувствует себя нормально.

Секретная служба США информировала, что стрелок ликвидирован.

Стрельба на митинге Трампа в Пенсильвании

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Хроника Покушение на Трампа
Демократическая партия Конгресс США Пенсильвания Дональд Трамп
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