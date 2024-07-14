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Опознан покушавшийся на жизнь Трампа

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Убить бывшего президента США Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании пытался 20-летний Томас Мэтью Крукс, сообщает Fox News со ссылкой на ФБР.

"Стрелок, совершивший попытку покушения на бывшего президента Дональда Трампа в субботу, был опознан как 20-летний Томас Мэтью Крукс", - говорится в сообщении .

Он вел стрельбу с крыши здания производственного предприятия примерно со 120 м от сцены, где находился Трамп, сделал несколько выстрелов, одним из которых попал в ухо экс-президента.

О мотивах поступка стрелка не сообщается.

В то же время, как заявил на пресс-конференции в Батлере, где проходил митинг, специальный агент, отвечающий за Питтсбургское отделение ФБР, Кевин Рожек, власти "лихорадочно работают над установлением личности человека, который это сделал, и любых мотивов, по которым это было сделано", и попросил общественность предоставить любую информацию, которая может помочь в расследовании".

ФБР назвало стрельбу на митинге Трампа в Пенсильвании попыткой убийства.

Дональд Трамп Томас Мэтью Крукс Батлер Пенсильвания
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