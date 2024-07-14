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Трамп после ранения заверил сторонников, что не намерен сдаваться

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп после полученного на митинге в Пенсильвании ранения отправил электронное письмо своим сторонникам с коротким посланием о том, что не намерен сдаваться.

"Это послание от Дональда Трампа: я никогда на сдамся!" - написал он, сопроводив письмо своей подписью и фотопортретом.

Как сообщает CNN, Трамп давно опасался покушения на свою жизнь. С тех пор как он стал вероятным кандидатом в президенты, он всегда уделял повышенное внимание своей безопасности.

Еще в 2015 году, баллотируясь на пост главы государства, он "выразил облегчение", когда ему впервые была предоставлена защита Секретной службы, отметил телеканал.

Трамп "высоко ценит агентов, которые окружали его до, во время и после пребывания в Белом доме", говорится в сообщении.

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Дональд Трамп США Пенсильвания
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