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ХроникаПокушение на ТрампаОбновлено в 13:33

Кремль не считает, что покушение на Трампа организовала действующая власть

Но, как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, она создала соответствующую атмосферу

Кремль не считает, что покушение на Трампа организовала действующая власть
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: Сергей Карпухин/POOL/ТАСС

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В Кремле не считают, что покушение на Дональда Трампа организовала действующая администрация США, но она создала вокруг него соответствующую атмосферу, которая и привела к покушению, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы совсем не думаем и не считаем, что попытка устранения кандидата в президенты Трампа была организована действующей властью, но атмосфера, которая этой администрацией была создана в ходе политической борьбы, атмосфера вокруг кандидата Трампа спровоцировала то, с чем сегодня столкнулась Америка", - сказал он журналистам в воскресенье.

Песков заметил, что "политическая система США такова, что неоднократно в истории преподносила всему миру пример насилия внутри страны в ходе политической борьбы".

Стрельба на митинге Трампа в Пенсильвании

Представитель Кремля напомнил о неоднократных случаях ранений и даже убийств президентов США.

"Стиль работы действующей администрации таков, что все вопросы они предпочитают решать с позиции силы, в том числе, в мировых делах. Компромиссы никто никогда искать не пытается", - сказал Песков.

"Теперь, по сути, насилие перенесено внутрь страны", - заявил он.

Комментируя покушение на Трампа, Песков заявил, что РФ осуждает любые проявления насилия в ходе политической борьбы.

"Россия всегда осуждала и мы решительно осуждаем любые проявления насилия в ходе политической борьбы. Мы выражаем соболезнования семье погибшего в результате этой атаки", - сказал он.

Как добавил Песков, "сочувствуем и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим".

Также пресс-секретарь российского лидера сообщил, что у президента РФ Владимира Путина нет планов позвонить Трампу после покушения на него. "Насколько я знаю, нет. Так планов нет", - сказал он.

Трамп получил ранение в ходе стрельбы на предвыборном митинге в Пенсильвании, позднее он заявил, что чувствует себя нормально. По официальной информации, стрелок был ликвидирован.

Хроника Покушение на Трампа
США Дональд Трамп Дмитрий Песков
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