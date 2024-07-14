Покушение на Дональда Трампа. Что известно к этому часу

Дональд Трамп Фото: AP/TAСС

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Стрельба была открыта в ходе выступления бывшего президента США Дональда Трампа перед сторонниками в Пенсильвании. На кадрах американского телевидения было видно, как во время речи Трампа в городе Батлер, в которой он комментировал президентство Джо Байдена, раздались выстрелы. Затем Трамп схватился рукой за шею и спрятался за трибуной. Телохранители заслонили его.

После того как выстрелы стихли, Трампа вывели со сцены сотрудники секретной службы США. На лице экс-президента видны следы крови.

Позднее Дональд Трамп сообщил, что в результате стрельбы был ранен в ухо, но он "в порядке".

По предварительным данным, сам стрелявший был ликвидирован. Также сообщается, что в результате стрельбы был убит один из зрителей, еще двое были серьезно ранены.

Убить бывшего президента США пытался 20-летний Томас Мэтью Крукс, сообщает Fox News со ссылкой на ФБР. При этом представители американских правоохранительных органов заявляют, что не будут разглашать имя преступника до получения официального подтверждения и проведения экспертиз.

Крукс был зарегистрирован как республиканец, но сделал небольшое пожертвование - $15 - в адрес одного комитета политического действия, связанного с Демократической партией.

ФБР расценило стрельбу в Пенсильвании как покушение на жизнь Трампа. Спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что его палата проведет детальное полное расследование обстоятельств стрельбы.

Между тем некоторые республиканцы обвиняют президента США Джо Байдена в подготовке условий для стрельбы на митинге.

Сам Дональд Трамп заверил сторонников, что не намерен сдаваться. Его предвыборный штаб заявил, что экс-президент примет участие в съезде Республиканской партии на будущей неделе.