Песков заявил, что Кремль не намерен судить о легитимности выборов президента в США

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Вопрос о том, повлияет ли покушение на Дональда Трампа на легитимность итогов президентских выборов в США, является внутренним делом этой страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это не нам судить, мы не имеем ни малейшего желания вмешиваться в это, это внутреннее или дело Соединенных Штатов Америки", - сказал он журналистам в воскресенье.

Так Песков ответил на вопрос, повлияет ли ситуация с покушением на Трампа на легитимность итогов выборов президента в США.

Трамп получил ранение в ходе стрельбы на предвыборном митинге в Пенсильвании, позднее он заявил, что чувствует себя нормально. По официальной информации, стрелок был ликвидирован.

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.