Трамп призвал в речи на партийном съезде к единству нации

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что после покушения на него на митинге в Пенсильвании он переписал речь, с которой должен выступить на съезде Республикой партии в понедельник, сосредоточив внимание на важности единства нации, сообщил Washington Examiner.

"Если бы этого (покушения - ИФ) не произошло, это была бы одна из самых невероятных речей, направленных в основном против политики президента Джо Байдена", - сказал Трамп.

"Честно говоря, теперь это будет совсем другая речь", - заявил он, добавив, что у него "появился шанс объединить страну".

Президент США Джо Байден в ночь на понедельник по московскому времени выступил с обращение к нации и также призвал к единству.

"Я хочу поговорить с вами сегодня вечером о том, что нам необходимо снизить градус в нашей политике и помнить, что, когда мы расходимся во мнениях, мы не враги, мы соседи, мы друзья, коллеги по работе, граждане и, самое главное, мы сограждане-американцы. Мы должны держаться вместе", - сказал он.