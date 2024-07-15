Трамп назвал покушение на него сюрреалистическим опытом

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Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Экс-президент США Дональд Трамп похвалил работу Секретной службы во время покушения на него, отметив при этом, что не погиб лишь благодаря случайности.

"Телохранители, закрывая меня от стрелка, снесли меня с ног так резко, что с меня слетели ботинки, а ведь ботинки на мне сидят туго", - заявил экс-президент в интервью New York Post. Он выразил восхищение по поводу того, как стремительно сотрудники Секретной службы вбежали на сцену после начала стрельбы. Экс-президент сравнил это с действиям лайнбекеров: игроков в американском футболе, отвечающих, в частности, за быстрый перехват распасовщика из команды соперников.

Трамп похвалил сотрудников Секретной службы и за то, что они быстро ликвидировали стрелка.

"Они ликвидировали его одним выстрелом ровно меж глаз... Они проделали невероятную работу", - отметил он. Экс-президент добавил, что после выстрела хотел продолжить выступать с речью, однако телохранители заверили его, что это небезопасно и что ему нужно в больницу.

Трамп заявил, что "чудом остался жив", и назвал всю ситуацию "очень сюрреалистичным опытом". По его мнению, он бы не выжил, если бы не повернул голову немного направо ровно в момент выстрела.

Экс-президент добавил, что переписывает речь, с которой выступит на этой неделе на съезде Республиканской партии. Изначально его речь касалась "коррумпированной, ужасной администрации" президента США Джо Байдена, но теперь он планирует составить новую, в которой будет говорить в основном о необходимость объединения страны.

Байден позвонил Трампу вскоре после инцидента. Трамп рассказал, что ценит этот звонок, отметив, что президент был "очень мил".

Трамп получил ранение в ходе стрельбы на предвыборном митинге в Пенсильвании, позднее он заявил, что чувствует себя нормально. Секретная служба информировала, что стрелок ликвидирован.

По данным американских СМИ, убить Трампа пытался 20-летний Томас Мэтью Крукс, мотивы его действий пока не установлены.