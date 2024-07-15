Байден заявил о необходимости снизить градус в политике

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что перед президентскими выборами политическая обстановка в стране серьезно накалилась.

"Я хочу поговорить с вами сегодня вечером о том, что нам необходимо снизить градус в нашей политике и помнить, что, когда мы расходимся во мнениях, мы не враги, мы соседи, мы друзья, коллеги по работе, граждане и, самое главное, мы сограждане-американцы. Мы должны держаться вместе", - сказал он.

"Вчерашняя стрельба на митинге Дональда Трампа в Пенсильвании призывает всех нас сделать шаг назад, оценить, где мы находимся и как нам двигаться дальше", - отметил Байден.

По его словам, между партиями существуют разногласия, но "политика не должна превращаться в поле боя".

"Мы спорим и расходимся во мнениях, мы сравниваем и противопоставляем характеры кандидатов, послужной список, проблемы, повестку дня, видение будущего Америки. Но в Америке мы решаем наши разногласия на избирательных участках, а не с помощью пуль", - заявил президент.