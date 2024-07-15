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Госдеп призвал страны не строить домыслы об организации покушения на Трампа

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - США призывают страны мира воздержаться от предположений о том, кто может стоять за покушением на бывшего президента Дональда Трампа на его митинге в Пенсильвании, заявил представитель Госдепа США Мэттью Миллер.

"Прошлым вечером президент (США Джо Байден - ИФ) обратился к американскому народу с просьбой не спекулировать, не делать безответственных утверждений, пока мы не узнаем фактов. Я бы адресовал этот призыв и остальным странам", - сказал Миллер на брифинге.

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Так он ответил на просьбу журналиста прокомментировать заявления грузинских властей о том, что за покушением на Трампа может стоять "партия глобальной войны".

"Я даже не знаю, что это такое", - подчеркнул представитель Госдепа.

По утверждению лидеров правящей грузинской партии "Грузинская мечта", "глобальная партия войны" - это предполагаемая организация политиков, имеющих ключевое влияние на ЕС и США.

В субботу Трамп получил ранение в ухо при стрельбе на предвыборном митинге в Пенсильвании. Один из зрителей в результате стрельбы погиб. Секретная служба США проинформировала, что стрелок ликвидирован.

По данным американских СМИ, убить Трампа пытался 20-летний Томас Мэтью Крукс, мотивы его действий не установлены.

Стрельба на митинге Трампа в Пенсильвании

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Хроника 14 – 15 июля 2024 годаПокушение на Трампа
США Дональд Трамп
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