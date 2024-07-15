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В Секретной службе США отмечали проблемность крыши, с которой стреляли по Трампу

В Секретной службе США отмечали проблемность крыши, с которой стреляли по Трампу
Агенты ФБР осматривают крышу здания AGR International Inc.
Фото: Jeff Swensen/Getty Images

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Секретная служба США за несколько дней до покушения на Дональда Трампа отмечала потенциальную уязвимость с точки зрения безопасности крышу, с которой в экс-президента стреляли, сообщает NBC News со ссылкой на источники.

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"Кто-то из сотрудников должен был находиться на крыше или охранять здание, чтобы никто не смог подняться на крышу", - рассказал телеканалу бывший высокопоставленный сотрудник Секретной службы, знакомым с ситуацией.

Здание принадлежит компании по исследованию стекла и находится рядом с площадкой, на которой выступал Трамп.

В самой Секретной службе заявили, что безопасность на этой конкретной крыше должны были обеспечивать местные службы безопасности, с которыми Секретная служба сотрудничала. Однако в правоохранительных органах штата Пенсильвания, наоборот, заявили, что за безопасность снаружи мероприятия ответственность несла как раз Секретная служба.

Собеседники NBC News отмечают, что в любом случае в таких ситуациях окончательную ответственность за действия местных служб безопасности несет Секретная служба.

Телеканал ознакомился с видео, на котором видно, как наблюдатели замечают вооруженного человека незадолго до выстрела и пытаются привлечь к нему внимание. Один мужчина говорит: "Вон он, прямо там!", другая женщина кричит: "Он ложится!", пока еще один зритель пытается позвать полицейских.

Американские СМИ отмечают, что после покушения на Трампа в США проведут независимое расследование, чтобы определить, грамотно ли действовали сотрудники Секретной службы.

В Трампа стреляли на предвыборном митинге в Пенсильвании, он был легко ранен. Погиб пришедший на митинг бывший пожарный, еще два человека были ранены. Секретная служба информировала, что стрелок убит. По данным американских СМИ, это был 20-летний одиночка Томас Мэтью Крукс, мотивы его действий пока не установлены.

Стрельба на митинге Трампа в Пенсильвании

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Хроника 14 – 15 июля 2024 годаПокушение на Трампа
Пенсильвания США Томас Мэтью Крукс Дональд Трамп Секретная служба
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