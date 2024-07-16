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Харрис предложила Вэнсу встретиться на дебатах вице-президентов США

Байден назвал сенатора "клоном" Трампа

Харрис предложила Вэнсу встретиться на дебатах вице-президентов США
Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис
Фото: AP/TASS

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Вице-президент США Камала Харрис предложила кандидату от республиканцев на ее должность Джей Ди Вэнсу встретиться в ходе теледебатов, сообщает Politico.

Харрис позвонила сенатору Вэнсу и оставила сообщение, в котором поздравила его с избранием кандидатом в напарники бывшего президента Дональда Трампа, рассказал изданию представитель предвыборного штаба президента Джо Байдена.

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Чиновник добавил, что Харрис выразила "надежду, что они смогут встретиться в ходе дебатов на пост вице-президента, предложенных CBS News".

Отмечается, что предвыборный штаб Байдена согласился на проведение дебатов на канале CBS 23 июля или 13 августа. Предвыборный штаб Трампа не отклонил приглашение, а вместо этого принял приглашение Fox News на встречу с вице-президентом.

Тем временем президент США отреагировал на выбор республиканцами кандидата в вице-президенты США Джей Ди Вэнса, назвав сенатора "полным клоном Трампа".

"Он клон Трампа по всем вопросам. Я не вижу никакой разницы", - цитирует Байдена президентский пул.

Между тем Politico приводит слова одного из высокопоставленных чиновников ЕС, отреагировавших на номинацию Вэнса от республиканцев на должность вице-президента США.

"Это катастрофа для Украины", - заявил он.

Издание напоминает, что Вэнс в феврале 2024 года, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщил, что США необходимо пересмотреть поддержку Украины и пропустил встречу с украинской делегацией и другими сенаторами.

Ранее потенциальный кандидат на пост президента США от Республиканской партии, экс-глава государства Дональд Трамп выбрал сенатора от Огайо Джея Ди Вэнса кандидатом в вице-президенты.

"После долгих размышлений (...) я решил, что человеком, который лучше всего подходит на должность вице-президента США, является Джей Ди Вэнс, сенатор от великого штата Огайо", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Джеймс Дэвид Вэнс, более известный как Джей Ди Вэнс, родился 2 августа 1984 год. В 2009 году окончил университет штата Огайо, где изучал политологию и философию, в 2013 году завершил обучение в Йельской школе права. С января 2023 года является сенатором от Огайо.

Вэнс выступает против военной помощи США Украине. Он, в частности, заявлял телеканалу NBC News, что в интересах Америки признать, что "Украине придется уступить часть территории". Его высказывания вызвали волну критики со стороны обеих основных партий США.

Президент США Джо Байден и Трамп фактически выиграли внутрипартийные выборы в Демократической и Республиканской партиях, но пока еще не стали официальными кандидатами в президенты. Их кандидатуры должны утвердить на конвенциях (съездах) партий. Съезд Республиканской партии проходит 15-18 июля в Милуоки (штата Висконсин). Съезд Демократической партии пройдет в августе.

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.

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