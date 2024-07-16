Глава Секретной службы США не планирует уходить в отставку в связи с покушением на Трампа

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Глава Секретной службы США Кимберли Читл заявила в интервью ABC News, что не собирается уходить со своего поста в связи с покушением на бывшего президента Дональда Трампа.

"Я действительно планирую остаться", - сказала Читл.

"На Секретную службу возложена огромная ответственность по защите нынешних и бывших лидеров нашей демократии. Это ответственность, к которой я отношусь невероятно серьезно, и я намерена выполнить эту миссию", - отметила она.

Глава Секретной службы США пояснила, что в ее обязанности входит расследование произошедшего и обеспечение того, чтобы ничего подобного больше не повторилось.

"Это было неприемлемо. И это то, что не должно повториться", - заявила Читл.

"Ответственность ложится на меня. Я глава Секретной службы, и мне нужно убедиться, что мы проводим проверку и что мы выделяем ресурсы нашему персоналу по мере необходимости", - отметила она.

В минувшую субботу на предвыборном митинге в Батлере (штат Пенсильвания) произошло покушение на экс-президента США Трампа, он получил ранение, а один из участников мероприятия погиб.

Позднее бывший президент заявил, что чувствует себя нормально. Секретная служба информировала, что стрелок ликвидирован.

По данным американских СМИ, в Трампа стрелял 20-летний Томас Мэтью Крукс, мотивы его действий пока не установлены.

При этом ряд американских СМИ и политических деятелей-республиканцев полагают, что Секретная служба могла действовать гораздо эффективнее и даже предотвратить покушение.