МВБ США проверит работу Секретной службы в контексте покушения на Трампа

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Управление генерального инспектора Министерства внутренней безопасности США начало расследование работы Секретной службы на митинге в штате Пенсильвания 13 июля, где было совершено покушение на экс-президента Дональда Трампа, сообщает сайт ведомства.

CNN напоминает, что расследование произошедшего также ведет ФБР.

Ранее глава Секретной службы Кимберли Читл заявляла, что здание в округе Батлер, с крыши которого 20-летний Томас Мэтью Крукс стрелял Трампа, находилось в зоне ответственности местной полиции. Затем она сказала CNN, что Секретная служба "была полностью ответственна" за обеспечение безопасности на мероприятии, на котором присутствовал Трамп.

Прокурор округа Батлер Ричард Голдингер, кому подотчетен местный отряд быстрого реагирования, сказал CNN, что его команда не была обязана охранять территорию за пределами площадки для митинга. "Мне объяснили, что у нас не было никого, кто был обязан нести службу за установленным периметром, - объяснил Голдингер. - За старшего была Секретная служба".

По мнению прокурора, Секретная служба желает переложить ответственность за случившееся на кого-нибудь другого.

Крукс стрелял в Трампа на предвыборном митинге, он слегка ранил экс-президента и затем несколько раз выстрелил по толпе. Погиб один человек, еще двое были ранены. Стрелявшего убили.

При этом ряд американских СМИ и политических деятелей-республиканцев полагают, что Секретная служба могла действовать гораздо эффективнее и даже предотвратить покушение.