Большинство граждан Молдавии против решения приднестровского вопроса военным путем

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Подавляющее большинство граждан Молдавии - 75,8% - против решения приднестровского конфликта военным путем, показал опрос, проведенный компанией CBS-Research по заказу Фонда Конрада Аденауэра в Молдове.

Исследование "Реинтеграция районов на Левом берегу Днестра" провели с 30 мая по 11 июля среди 1108 совершеннолетних респондентов. Погрешность выборки - 3%.

75,8% опрошенных сказали, что категорически не согласны с утверждением о том, что "Молдавия должна вмешаться военным путем для решения конфликта, если это потребуется для обеспечения государственной безопасности".

87,9% респондентов в разной степени соглашаются с тем, что Молдавия должна восстановить территориальную целостность исключительно политическими и мирными методами.

Мнения участников опроса относительно будущего статуса Приднестровья в составе Молдавии сильно разнятся. 38,1% респондентов считают, что Приднестровье должно быть частью Молдавии без права на автономию, 22% - должно получить автономный статус в составе республики, 20,06% - стать территорией, которая имеет право на независимость, 10% видят Приднестровье субъектом федеративной Молдавии.

Присутствие российских военных в Приднестровье 53,2% респондентов считают фактором нестабильности, 49,8% согласны, что вывод российских войск приведет к решению конфликта, 46,9% полагают, что Россия должна быть частью миссии поддержания мира.

Только 29,3% согласны, чтобы мир поддерживала международная военная миссия, 29,5% поддерживают идею смешанной военно-гражданской миссии, а 44% говорят, что этим должна заниматься только гражданская международная миссия. На вопрос о том, какие стороны должны участвовать в будущем формате миссии поддержания мира, респонденты дали следующие ответы: Россия - 45,4%; Европейский союз - 31,4%; ООН - 29,6%; ОБСЕ - 28,7%; Украина - 24,4%; Румыния - 23,6%; НАТО - 19,9%; США - 16,9%.

Респондентам был задан и вопрос о том, кто должен участвовать в переговорах о статусе Приднестровья. На этот вопрос 83,2% назвали Кишинев, 72,9% - Тирасполь, 38,2% - Россию, 23,6% - Евросоюз, 21,9% - ОБСЕ, 20,2% - Украину.