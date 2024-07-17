Поиск

Лавров на встрече с главой МИД Швейцарии представил оценки ситуации на Украине

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассиусом представил принципиальные оценки ситуации на Украине, сообщил МИД РФ.

Встреча состоялась "на полях" открытых дебатов Совбеза ООН по многостороннему сотрудничеству в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства.

"Лавров представил принципиальные оценки развития ситуации на Украине, начиная с госпереворота 2014 года, подчеркнул обреченность попыток "коллективного Запада" предъявлять России различного рода ультиматумы", - говорится в сообщении.

"С российской стороны был отмечен прогрессирующий отход Конфедерации от принципов "нейтралитета" в контексте ее присоединения к антироссийским акциям западных столиц, сделавших ставки на безоглядную поддержку киевского режима. Акцентировано, что подобные действия официального Берна не могут не фиксироваться и не учитываться при выстраивании российской линии на швейцарском направлении", - отметили в МИД РФ.

На встрече был рассмотрен ряд практических вопросов с учетом "вахты" Конфедерации в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН в 2023-2024 гг.

МИД РФ Лавров ООН Совбез
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

В ЦАХАЛ полагают, что операция в секторе Газа движется к концу

В ЦАХАЛ полагают, что операция в секторе Газа движется к концу

Макрон принял отставку правительства Атталя

Макрон принял отставку правительства Атталя

Комитет партии хочет утвердить Байдена кандидатом на пост президента уже в июле

Комитет партии хочет утвердить Байдена кандидатом на пост президента уже в июле

Пассажиропоток в аэропортах Грузии за I полугодие вырос до исторического максимума

Председателем Европейского парламента избрана мальтийка Роберта Метсола

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });